Incrédulité en Nouvelle-Zélande après l'agression d'un ministre

Le 14/03/2019 à 13:13

PACIFIQUE - L'agression dans les rues de Wellington d'un des principaux ministres néo-zélandais, qui a hérité d'un oeil au beurre noir, a semé jeudi l'incrédulité dans un archipel qui passe pour un havre de tranquillité.

AFP

Le ministre du Changement climatique James Shaw, co-leader du Parti Vert, se rendait jeudi matin à pied vers "la Ruche", comme est surnommé le Parlement néo-zélandais, quand un homme lui a infligé un coup de poing au visage.Son cabinet a parlé d'une agression "non provoquée" sans caractère politique. Mais le ministre du Commerce David Parker a affirmé aux journalistes que l'agresseur aurait "crié des choses en lien avec les Nations unies".M. Shaw, dont le Parti appartient à la coalition dirigée par la travailliste Jacinda Ardern, n'a été que légèrement blessé.Deux passants sont venus à son aide, a indiqué son cabinet. Le ministre a poursuivi son chemin jusqu'au Parlement, où il a participé à une réunion, avant de se rendre à l'hôpital pour être ausculté."Ça semble plus grave que ça ne l'est vraiment", a déclaré M. Shaw au site stuff.co.nz au sujet de son cocard.La police a annoncé l'arrestation d'un homme de 47 ans, qui sera présenté vendredi à un tribunal en vue de poursuites.Les violences politiques sont quasi inconnues en Nouvelle-Zélande. La plupart des ministres de cet archipel de 4,5 millions d'habitants se déplacent sans aucune protection particulière."En Nouvelle-Zélande, on ne s'attend pas à cela", a déclaré Mme Ardern aux journalistes. "Nous avons un environnement où nous pouvons avoir accès à nos hommes politiques. Et c'est quelque chose dont nous devons être fiers."Le maire de la capitale Justin Lester a parlé d'un "jour triste pour la démocratie"."C'est un comportement scandaleux et honteux, s'il est le fait d'un habitant de Wellington", a-t-il dit dans un tweet. "Les représentants élus de toutes les tendances font preuve de courage pour représenter les Néo-Zélandais et nous avons de la chance qu'ils soient aussi accessibles."