Incendie d'un oléoduc au Mexique : le bilan monte à 67 morts et 75 blessés

Le 19/01/2019 à 15:17

DRAME - Au milieu des odeurs d'essence, des familles angoissées attendaient samedi de pouvoir identifier leurs proches disparus dans l'incendie d'un oléoduc perforé par des voleurs de carburant, qui a fait au moins 67 morts et 75 blessés, dans le centre du Mexique.

Au lendemain du drame, des corps calcinés étaient visibles dans un champs noirci par les flammes, où des médecins légistes en tenue blanche effectuaient les premiers relevés. On pouvait encore apercevoir des bidons en plastique abandonnés par les habitants dans la panique qui a suivi l'explosion.

"J'ai deux frères, l'un se trouve à l'hôpital militaire et l'autre nous ne l'avons trouvé dans aucun hôpital et nous attendons de voir s'il est ici", indique à l'AFP Patricia Vasquez, 46 ans.

D'autres habitants ont passé la nuit là, un tissu parfois sur le visage pour se protéger des émanations toxiques, dans l'attente de nouvelles.



> Une des explosion d'oléoduc les plus meurtrières



Il s'agit d'une des plus meurtrières explosions d'oléoduc dans le monde depuis 25 ans. Parmi les blessés figurent huit mineurs, dont un enfant de douze ans.



Le drame s'est déroulé vendredi dans la localité de Tlahuelilpan, à environ 120 km au nord de Mexico, quelques heures après le percement clandestin d'une canalisation par des trafiquants de carburant.



La fuite avait attiré quelques centaines d'habitants, dont des familles entières, venus récupérer du carburant munis de seaux et jerrycans, alors qu'une pénurie touche le pays à la suite de l'offensive du gouvernement contre ces vols.

Deux heures après la perforation clandestine, "nous avons appris qu'il y avait eu une explosion", a expliqué le gouverneur de l'Etat d'Hidalgo, Omar Fayad.