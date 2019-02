Incendie à Paris : le bilan monte à 10 morts, la piste criminelle privilégiée

Le 05/02/2019 à 11:40

MÉTROPOLE - Au moins dix personnes sont mortes et une autre a été grièvement blessée dans un violent incendie d'origine probablement criminelle, dans la nuit de lundi à mardi, d'un immeuble à Paris, dont une habitante, présentant des "antécédents psychiatriques", a été interpellée.

La garde à vue de cette femme, soupçonnée d'être à l'origine de l'incendie, a été suspendue dans la journée afin de la conduire à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, a indiqué le parquet de Paris. Il s'agit de l'incendie le plus meurtrier dans la capitale depuis près de 14 ans.Il a fallu plus de cinq heures aux pompiers pour maîtriser le feu qui a également fait 32 blessés dont huit pompiers. Plus d'une cinquantaine de personnes ont dû être évacuées en urgence, à l'aide de grandes échelles et de cordes notamment. Arrivé sur place au petit matin, le procureur de la République de Paris Rémy Heitz avait annoncé le placement en garde à vue d'une habitante de l'immeuble, situé dans le XVIe arrondissement de Paris.

> La piste criminelle privilégiée

"Cette femme a été interpellée dans la rue immédiatement après l'incendie. Elle se trouve en garde à vue", a-t-il déclaré avant de préciser plus tard qu'elle avait des "antécédents psychiatriques". Selon le parquet de Paris, les premiers éléments de l'enquête tendent à privilégier la piste criminelle.La femme, âgée d'une quarantaine d'années, a été "arrêtée en état d'alcoolémie alors qu'elle tentait de mettre le feu à une voiture", a indiqué à l'AFP une source policière.En conflit récurrent avec son voisin pompier, elle s'était disputée avec lui dans la soirée et la police s'était déplacée pour un trouble de voisinage, a indiqué une autre source policière. "Elle a dû mettre le feu chez moi pour se venger", a déclaré le pompier dans une interview au Parisien. "Quand je l'ai croisée, elle m'a souhaité 'bon courage' en me disant que j'étais pompier, et que j’aimais bien les flammes". Une enquête a été ouverte pour "destruction volontaire par incendie ayant entraîné la mort" et confiée à la police judiciaire.