Ils ont sportivement marqué l’année 2018

Le 30/12/2018 à 15:31

RÉTROSPECTIVE – Que ce soit en surf, en va’a, en MMA ou en jiu jitsu brésilien, nos Tahitiens n’ont encore une fois pas démérité. Retour sur les sportifs et événements qui ont marqué cette année 2018.

> En surf

Vahine Fierro a obtenu le 10 janvier 2018, à Kiama en Australie, le titre de championne du monde junior de la World Surf League (WSL). Elle est la première Française à réaliser cet exploit depuis 2010. a obtenu le 10 janvier 2018, à Kiama en Australie, le titre de championne du monde junior de la World Surf League (WSL). Elle est la première Française à réaliser cet exploit depuis 2010.

Michel Bourez a également réalisé une belle performance en terminant le Tour 2018 de la WSL à la 8e place. Sa meilleure performance de l’année ? La 2e place remportée en juin à Bali. Le Spartan s’était incliné en finale face au Brésilien Italo Ferreira, alors 1er mondial. Gabriel Medina remportera au final le titre de champion du monde WSL 2018. a également réalisé une belle performance en terminant le Tour 2018 de la WSL à la 8place. Sa meilleure performance de l’année ? La 2place remportée en juin à Bali. Le Spartan s’était incliné en finale face au Brésilien Italo Ferreira, alors 1mondial. Gabriel Medina remportera au final le titre de champion du monde WSL 2018.

> En va’a

championnats du monde de va’a – vitesse, au mois de juillet sur le plan d'eau de Aorai Tini Hau. Pas moins de 32 pays ont participé à cet événement, ce qui représente plus de 2 000 athlètes.

On retiendra notamment le record du nombre de médailles récoltées par la Polynésie française : 51 en or, 39 en argent et 26 en bronze.

Mais aussi cette victoire à l’arrachée de Kevin Céran-Jerusalemy en V1 500 m Open Homme. Du côté du sport roi de la Polynésie française, l’année 2018 aura été marquée par les, au mois de juillet sur le plan d'eau de Aorai Tini Hau. Pas moins de 32 pays ont participé à cet événement, ce qui représente plus de 2 000 athlètes.On retiendra notamment le record du nombre depar la Polynésie française : 51 en or, 39 en argent et 26 en bronze.Mais aussi cette victoire à l’arrachée deen V1 500 m Open Homme.

Steeve Teihotaata, qui réalise le grand chelem en V1 marathon. Il a remporté consécutivement le Te Aito regroupant plus de 1 000 rameurs et à peine un mois plus tard, le Super Aito, qui rassemble chaque année les 100 meilleurs rameurs au monde. Une course revenue cette année à son parcours originel, la traversée du chenal entre Moorea et la pointe Vénus à Mahina. Un autre spécialiste du va’a est à l’honneur cette année,, qui réalise le grand chelem en V1 marathon. Il a remporté consécutivement le Te Aito regroupant plus de 1 000 rameurs et à peine un mois plus tard, le Super Aito, qui rassemble chaque année les 100 meilleurs rameurs au monde. Une course revenue cette année à son parcours originel, la traversée du chenal entre Moorea et la pointe Vénus à Mahina.

Shell Va’a, qui a quasiment tout remporté. Et surtout, l’équipe au coquillage s’adjuge une 11e victoire à la Molokai Hoe et trouve le succès pour une 7e fois à la Hawaiki Nui Va’a. En V6 cette fois, l’année aura été celle de, qui a quasiment tout remporté. Et surtout, l’équipe au coquillage s’adjuge une 11victoire à la Molokai Hoe et trouve le succès pour une 7fois à la Hawaiki Nui Va’a.

> En MMA

Raihere Dudes. Le Islanders MMA a multiplié les combats à l’étranger. Le 16 septembre dernier, il défendait à la California Cage Wars sa ceinture des welterweight acquise en juillet. Il aura fallu 20 secondes à notre ‘aito pour mettre KO Poncho Sosa. On retiendra la belle performance de. Le Islanders MMA a multiplié les combats à l’étranger. Le 16 septembre dernier, il défendait à la California Cage Wars sa ceinture des welterweight acquise en juillet. Il aura fallu 20 secondes à notre ‘aito pour mettre KO Poncho Sosa.

> En jiu jitsu brésilien