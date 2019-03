Ils ont passé leur examen de ping-pong

Le 28/03/2019 à 16:43

ÉDUCATION – Les élèves et candidats libres qui passent cette année leur CAP, BEP ou baccalauréat technologique ont entamé les épreuves d’EPS qui compteront dans l'obtention de leur diplôme. Ce jeudi matin, une dizaine de candidats tentaient de grappiller des points avec l’épreuve de tennis de table.

Rédaction web avec Oriano Tefau

Romy suit une formation pour décrocher un certificat d’aptitude professionnel de coiffure. Comme pour la plupart de ses camarades, l’épreuve sportive est obligatoire. Les candidats seront tous notés selon une grille d’évaluation. Ce sera leur seule note d’EPS de toute l’année."Ce sont pour la plupart des candidats libres qui essaient de repasser un examen, soit le bac général, soit le bac technologique, le CAP ou le BEP, explique Guillaume Fanet, le responsable des épreuves ponctuelles du baccalauréat. On propose des épreuves obligatoires, pour eux ce sont des doublettes d’activité.""Mais ce n'est pas nous qui choisissons nos épreuves, précise toutefois Romy, c’est notre formateur qui se trouve à la CCISM. Il a choisi en premier sport ping-pong et en deuxième sport gymnastique."Aussi présente, Leily est en terminale STMG, sciences et technologies du management et de la gestion. Parmi les dix disciplines en lice, elle a choisi le tennis de table et le demi-fond 3 x 500 m."C'était ça ou badminton et natation ; et je n’ai pas envie de faire de natation, dit-elle avant d'éclater de rire. Sans mentir, c’étaient les épreuves les plus faciles à faire je pense."La semaine prochaine s’enchaîneront les épreuves ponctuelles facultatives, généralement appelées options. Elles sont réservées aux candidats scolarisés qui ont déjà suivi des cours d’EPS toute l’année."Pour eux, il y a cinq activités pour les épreuves facultatives : le tennis, le judo, la danse contemporaine ou traditionnelle en solo, le va’a et la natation de longue distance, détaille Guillaume Fanet. En facultatif, il n’y a que les notes au-dessus de la moyenne qui comptent. Donc s'ils ont une note en-dessous de la moyenne, ça ne va pas les pénaliser lors du baccalauréat."Ces épreuves ponctuelles obligatoires se déroulent aussi sur Raiatea. Elles se termineront ce vendredi avec la gymnastique, le demi-fond et le sauvetage aquatique.