Ils cambriolent l'OPT et repartent avec un coffre de 80kg

Le 27/05/2019 à 18:01

VOL - Dans la nuit de samedi à dimanche au siège de l’OPT, deux hommes se sont introduits par effraction et sont parvenus à quitter les lieux en possession d’un lourd coffre. Mais des témoins ont assisté à la scène est prévenus les policiers de la DSP qui les ont rapidement interpellés.

Après une soirée arrosée en boite de nuit, samedi, les deux hommes de 20 et 22 ans voulaient continuer à faire la fête. Mais sans argent, ils ont eu l’idée de s’introduire au siège de l’OPT.



Ils ont donc escaladé la façade du bâtiment du côté du parc Bougainville et ont brisé une vitre du premier étage. Une fois à l’intérieur, ils ont fracturé plusieurs portes et fouillé quelques colis qui se trouvaient sur place. Puis ils ont jeté leur dévolu sur un coffre-fort d’environ 80 kilos. Et l’ont jeté depuis la fenêtre du premier étage.



Mais les Pieds-nickelés n’avaient prévu aucun plan pour s’enfuir. Ils ont donc arrêté le chauffeur d’une camionnette pour lui demander de les ramener chez eux. Un homme qui a assuré aux enquêteurs qu’il pensait que ses passagers transportaient une glacière et non un coffre.



Mais vu le bruit fait par les cambrioleurs, des riverains ont été alertés. Et ils ont immédiatement prévenu les agents de la DSP qui ont interpellé les occupants du véhicule quelques minutes plus tard.