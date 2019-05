Île de Pâques : une réplique d'une statue géante pour rapatrier l'originale

Le 25/05/2019 à 11:43

PACIFIQUE - Une réplique d'une des célèbres statues monumentales (moai) de l'Île de Pâques exposée au British Museum de Londres arrivera mardi au Chili afin que des sculpteurs insulaires en réalisent une copie en basalte qui pourrait être échangée contre l'originale.

La population de l'île souhaite offrir cette copie en pierre locale au British Museum afin de le convaincre de lui restituer la statue originale, emportée au Royaume-Uni en 1868 par Richard Powell qui l'avait offerte à la Reine Victoria. Elle avait ensuite été remise au musée londonien.



"Il faut que cela soit (la mégalithe) originale car en elle vit l'esprit de nos ancêtres. Pour certains c'est une simple pierre ou une sculpture de valeur archéologique, mais pour nous, elle possède un important sens spirituel et énergétique", a déclaré samedi dans un communiqué Camilo Mapu, le président de la communauté de l'île.



Des représentants de la communauté locale et du gouvernement chilien se sont rendus en novembre à Londres pour proposer un échange entre la copie et l'original de la statue géante. Les deux parties se sont mises d'accord pour explorer la piste d'un prêt du British Museum à long terme, voire de manière permanente, de la statue à la communauté de l'île de Pâques, mais aucun accord définitif n'a pour l'heure été conclu.

La sculpture originale de 2,42 mètres de haut et qui pèse 4 tonnes, a été sculptée dans de la pierre de basalte. Au dos de la statue se trouvent des inscriptions qui décrivent le culte de l'homme-oiseau et d'autres aspects rituels du passé énigmatique de l'île. On estime que cette mégalithe a été sculptée entre 1 000 et 1 600 après J.C.

La réplique en mousse et fibre vient d'être réalisée aux États-Unis dans le cadre d'un accord conclu entre la communauté de l'Île de Pâques et le Musée Bernice Pauahi Bishop, le musée d'histoire naturelle et culturelle de l'État d'Hawaï, qui défend également la restitution de la statue originale.

Une fois au Chili, la réplique va être rapidement envoyée à l'Île de Pâques, située à 3 700 km à l'est des côtes chiliennes, pour être reproduite en pierre.

En mars, des représentants du musée norvégien Kon-Tiki d'Oslo et du ministère chilien de la Culture ont signé un accord qui entérine la restitution de milliers de pièces archéologiques de l'île emportées à la moitié du XXe siècle par le célèbre explorateur Thor Heyerdahl.