Il y a 250 ans à Tahiti... l'incroyable rencontre entre James Cook, Joseph Banks et Tupaia

Le 04/04/2019 à 15:38

LITTÉRATURE - Avec son dernier livre, Corinne Raybaud rend hommage à la rencontre entre le capitaine James Cook, l'énigmatique Tupaia, et l'aristocrate Joseph Banks, à Tahiti il y a 250 ans, le 13 avril 1769.

Corinne Raybaud, docteure en histoire et docteure en droit se consacre depuis de nombreuses années à l'écriture d'ouvrages sur la Polynésie et le Pacifique. Et à l'occasion des 250 ans de l'arrivée de l'expédition de James Cook à Tahiti le 13 avril 1769, l'auteure a voulu contribuer à cette commémoration avec son livre "James Cook, Joseph Banks et Tupaia, il y a 250 ans à Tahiti" : "une relation va se nouer entre eux, et ils resteront amis, et ils vont poursuivre le voyage pendant un an et demi"."Ce n'est pas un roman, c'est un livre d'histoire. Je me suis appuyée sur tous les éléments historiques que j'ai pu trouver, particulièrement les journaux de bord de Cook, de Banks et de quelques membres de l'équipage, et j'ai essayé de coller au plus près de la réalité historique grâce aux témoins oculaires qu'étaient Cook et Banks et qui avaient l'avantage, eux, d'écrire l'histoire" nous explique Corinne Raybaud, sur ces trois personnages clés de l'expédition. Joseph Banks "est un jeune aristocrate, féru de botanique et est scientifique, il prend part à l'expédition et va la financer en partie à bord de l'Endeavour, le bateau qui va les transporter autour du monde. Il a un rôle très intéressant. (...) Tupaia demeure une énigme, car on sait toutefois assez peu de choses sur lui".