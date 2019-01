Ice : le Pays veut renforcer les règles pour les médicaments contenant de la pseudo-éphédrine

Le 30/01/2019 à 15:04

CONSEIL DES MINISTRES - Aujourd’hui, les médicaments contenant de la pseudo-éphédrine associée au paracétamol sont accessibles dans les pharmacies sans prescription médicale. Or il s’avère que la méthamphétamine ou « ice » peut être fabriquée clandestinement à partir de médicaments contenant de la pseudo-éphédrine...

renforcer les règles applicables à ces médicaments et ainsi éviter les débordements lors de ces refus de dispensation ;

supprimer l’accès libre à ces médicaments contenant de la pseudo-éphédrine qui sont utilisés comme précurseurs de méthamphétamine, d’autant que des équivalents thérapeutiques existent.





Compte-rendu du conseil des ministres

En novembre 2018, l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale, informée par le ministre de la Santé d’un risque de mésusage, a alerté les pharmaciens et les ordres professionnels. Les médicaments contenant de la pseudo-éphédrine sont utilisés dans la fabrication clandestine d'ice... Il a été rappelé aux pharmaciens que conformément à l’article 60 de leur code de déontologie, "lorsque l’intérêt de la santé du patient lui paraît l’exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l’ordonnance".Depuis, les pharmaciens qui limitent la dispensation de ces médicaments ou qui refusent de les dispenser sont confrontés à des actes d’incivilités, voire à des menaces de représailles à la fermeture des pharmacies, souvent tardive note le conseil des ministres dans son compte-rendu.Afin de préserver la santé publique, et dans le cadre de la lutte contre la toxicomanie, il convient alors de :Le conseil des ministres a donc décidé de réformer les règles de prescription et de dispensation relatives à la pseudo-éphédrine et de retenir le choix d’une inscription de la pseudo-éphédrine au tableau A des substances vénéneuses. La prescription médicale des médicaments contenant de la pseudo-éphédrine sera ainsi rendue obligatoire.