Huahine élit ses premiers mini Miss et Mister

Le 21/03/2019 à 15:49

BEAUTÉ - 26 candidats âgés de 3 à 12 ans ont participé à la première édition de l’élection mini Miss et Mister 2019. Trois catégories et trois passages ont permis de les départager. Une organisation de taille. La population s’est déplacée en masse pour assister à ce défilé de graine de stars.

"Pour son passage, on a utilisé des opuhi roses, des araignées, des fara et des fougères. Cela prend un petit peu de temps quand même, mais on le fait avec plaisir pour les enfants" nous dit Cathy Vongue, une chaperonne. À quelques minutes de monter sur scène, dans les coulisses, les dernières retouches étaient apportées au costume avant le coup d'envoi. Les participants ont ouvert les festivités en tenue traditionnelle. Et pour séduire le jury, ils n'avaient pas lésiné sur les moyens.



Tour à tour, les 26 candidats ont dévoilé leur prestation sous les encouragements du public, en tenue végétale, en tenue de sport puis en tenue de soirée sur le thème "Le monde merveilleux de Disney". Pas facile pour le jury de trancher, d'autant que les participants se sont magnifiquement illustrés. "Ils sont tellement mignons, ils se sont vraiment investis. Ils ont fait plein de choses. Et ils ont aussi fait de leur mieux pour leur papa et leur maman. C'est presque plus difficile de noter des enfants que des adultes, en fait" déclare Brigitte Hacheche, présidente du jury.