Huahine : Plus de 600 athlètes réunis à la Toa Mo’a

Le 17/12/2018 à 17:18

COMPÉTITIONS – La cérémonie d’ouverture de la 9e édition de la Toa Mo’a a eu lieu dimanche à Huahine. Jusqu’au 22 décembre, plus de 600 athlètes de Polynésie s’affronteront dans 16 activités sportives.



Rédaction web avec Rony Mou-Fat

C’est parti pour la 9édition de la Toa Mo’a ! Plus de 600 athlètes ont participé, ce dimanche à Huahine, à la cérémonie d’ouverture qui a eu lieu en présence de représentants du gouvernement.Papeete Nui, Bora Bora, Raiatea, Huahine, Mahina… Chaque délégation a participé au défilé les menant à la place Toa Mo’a pour y partager une cérémonie du ‘ava, "symbole d’unité, de convivialité, d’hospitalité", explique Tunui Salmon, le maître de cérémonie.Parmi les centaines d’athlètes, on retrouvait aussi une délégation venue spécialement de Rapa Nui "pour apprendre, pour nous imprégner de cette énergie", confie Uri Lui Oyarce Araki, l’un d’entre eux. "Pour apprendre et pour essayer de transmettre cet apprentissage à nos proches", complète-t-il.Pour certains, participer à cet événement sportif représente même un "retour aux sources". Comme pour Xavier Etaeta, de la délégation de Mahina, qui n’avait plus remis les pieds à Huahine depuis 37 ans… "J’ai de la famille ici, les jeunes qui m’accompagnent ont leurs grands-parents ici, les parents sont nés ici. Donc c’est un retour aux sources, insiste-t-il. Et à travers ce projet, on pourrait dire que le jeune va s’épanouir au travers du sport."Lever de pierre, lancer de javelot, course de porteurs de fruits, football, futsal, volley-ball, pétanque, va’a… Jusqu’au 22 décembre, les compétiteurs s’affronteront dans 16 disciplines différentes.