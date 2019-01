Hommage à Johnny Hallyday, le chanteur de tous les records

Le 02/01/2019 à 09:48

Samedi 5 janvier à 21h25, TNTV rend hommage à l'artiste disparu avec 2 documentaires, "Johnny : l'immortel" suivi à 23h00 de "Johnny et Laeticia : leur vie à Los Angeles"

21h25 Johnny : l'immortel

Découvrez le destin d'un homme à qui tout a souri, qui a mené sa carrière à 100 à l'heure, peut-être parce qu'il voulait chasser de son esprit les fêlures de son enfance. Un récit rythmé par des dizaines de tubes que les Français n'oublieront jamais. Et pourtant, lorsqu'en 1960, la chanteuse Line Renaud présente pour la première fois à la télévision le jeune artiste, alors âgé à peine de 18 ans, la France est loin d'imaginer le show-man qui sommeille. Le jeune homme, au visage angélique, est alors timide et ose à peine répondre aux questions de sa marraine artistique. Mais sur scène, c'est tout autre chose. Il réveille une France qui ronronne aux rythmes « endiablés » des Tino Rossi ou autres Maurice Chevalier. Ce succès, il le doit aux auteurs compositeurs qui l'entourent : Michel Berger, Charles Aznavour, Jean-Jacques Goldman ou encore Pascal Obispo. Johnny Hallyday n'est pas rock uniquement sur scène, il l'est aussi dans son quotidien, quitte à se brûler les ailes… Jusqu'au jour où il va rencontrer son « ange gardien » : Laetitia...

23h00 Johnny et Laeticia : leur vie à Los Angeles

À 9 000 kilomètres de la France et du poids écrasant de la célébrité, Johnny Hallyday avait trouvé un formidable espace de liberté, de tranquillité à Los Angeles (États-Unis). Il s'était quasiment réinventé dans cette vie californienne. Depuis dix ans, le rocker séjournait au moins six mois par an dans sa villa entièrement décorée à ses goûts. Dans le mythique quartier de Bel Air, il avait donc offert à sa femme Laeticia et à ses enfants ce qui a aura été bien plus qu'une maison, un véritable refuge. L'équipe de production a suivi Johnny Hallyday pendant deux étés consécutifs en Californie : entre les fêtes privées les plus select de L.A, ses rencontres avec les stars internationales comme Sharon Stone, ses folles virées en hot rod et la découverte de son sanctuaire familial, ces rares moments d'intimité dressent le portrait d'un autre Johnny. Un homme libre et apaisé comme nous l'avons rarement vu auparavant.