Hommage à Coco Mamatui ce week-end sur TNTV

Le 13/06/2019 à 13:51

100% FENUA - Auteur-compositeur et chanteur, Coco Mamatui est décédé samedi dernier à l'âge de 81 ans. TNTV lui rend hommage au travers de ses émissions "Tupuna" et "Une chanson, une histoire".