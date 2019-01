Hiva Oa : Gaby et Félicienne, du tourisme au transport scolaire

Le 19/01/2019 à 14:57

PORTRAIT - Gaby et Félicienne Heitaa sont bien connu dans le tourisme à Hiva oa. Ils ont créé en 1986, la première pension de famille de l'île. Bien équipé en moyen de transport pour promener leurs touristes, ils ont été sollicités pour effectuer le transport des enfants vers les vallées reculées de Hiva oa.

Il est 16 heures, Gaby est déjà à la sortie de l'école de Atuona. Depuis 4 ans, il transporte les enfants du village de Hanaiapa le matin et en fin d'après-midi. "La commune ne pouvant pas faire toutes les vallées, parce qu'il faut des moyens quand même, ils ont fait appel à moi pour le trajet de Hanaiapa. J'ai accepté", raconte Gaby.

Rédaction web avec André Vohi

Sa femme Félicienne conduit un second véhicule. Le couple a dû investir dans un bus plus grand. Car au bout de 4 ans, l'effectif des élèves du petit village de Hanaiapa situé a plus de 20 km de l’école, a pratiquement doublé. "Depuis qu'il y a un transport scolaire, il y a de plus en plus de familles qui viennent s'installer ici. Des jeunes couples qui viennent s'installer à Hanaiapa", explique Félicienne.Aux Marquises, beaucoup de familles vivent encore de la pêche et la chasse. Certaines n’ont pas de moyen de transport. Maintenant que les bus transportent les enfants des vallées reculées vers les écoles. Beaucoup de famille sont retournées dans leurs vallées. "Pour les gens qui n'ont pas de moyen de transport, ça aide. Ça permet de ne pas payer de moyen de transport et ne pas laisser nos enfants à l'internat", témoigne une habitante, Heifara Bonno.Au début, Gaby faisait ces rotations seul. Depuis 6 mois, sa femme Félicienne a réussi son permis transports en commun. Désormais, matin et soir, Ils font le trajet ensemble.