Heiva i Tahiti : la culture se vit sur TNTV !

Le 25/06/2019 à 19:08

100% FENUA - Chaque année TNTV vous offre le meilleur de l’événement culturel majeur du Fenua. Pour cette édition 2019, nous vous proposons de vivre un moment culturel riche, pédagogique et varié.

Une programmation exceptionnelle

La cérémonie d'ouverture et le Rahiri en Direct web et en Facebook Live

"La cérémonie d’ouverture annonce le début des concours de chants et danses. Elle met à l’honneur l’ensemble des groupes de chants et danses qui porteront dignement les couleurs de leur commune ou de leur thème, ainsi que le jury sur la scène de To’atā.Le rāhiri, qui s’intègre solennellement à cette rencontre, est une cérémonie ancestrale organisée traditionnellement en prélude d’événements importants. Chaque représentant porte une feuille de bananier qu’il dépose au sol, un rituel qui s’inscrit dans un échange fort entre le jury et ceux qu’ils auront à départager.Symbole de paix et de sérénité, le rāhiri scelle l’engagement de chacun à se respecter mutuellement jusqu’à l’issue du concours. " Maison de la culture

Tous les soirs à 19h30 : « Heiva i Tahiti , focus » Zoom sur chaque prestation

A partir du 5 juillet, John Mairai analysera de manière fine et détaillée, le thème la chorégraphie et l’interprétation de chaque groupe de danse et de chant. Son regard de spécialiste de la culture polynésienne et sa connaissance parfaite du Heiva permettra à chacun d’entre nous de mieux comprendre les subtilités et les particularités des chants et danses traditionnelles.