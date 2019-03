Heiva Taure'a : une deuxième soirée écourtée par la pluie

Le 10/03/2019 à 17:11

DANSE - To’ata accueillait hier la deuxième soirée du Heiva Taurea. Une soirée consacrée aux collèges de la Presqu’île et des Raromatai. Écourté en raison du mauvais temps, le spectacle a permis de découvrir le travail des élèves de Taravao, Tahaa et Raiatea. Un travail technique, car si les enfants des îles parlent plutôt bien le tahitien : l’art du orero, lui, demande beaucoup d’entraînement.

C’est la Presqu’île qui a ouvert la deuxième soirée du Heiva Taure’a, samedi 9 mars. Une première pour les élèves de Taravao qui n’avaient pas participé à la première édition. Le thème de leur spectacle : Te tautai ‘auhopu I Tautira, qui raconte la pêche aux bonites à Tautira.



"On jouait le rôle des pêcheurs, et les filles, c'étaient les poissons qui se faisaient attraper" explique Aihau Georget, élève de 4e au collège de Taravao.

Venait ensuite le tour des Raromatai, sur le thème de Tahaa, mère sacrée. "Cela parle de la pollution et de la nature. Au début de l'histoire, Tahaa est une île remplie de merveilles, et à cause de l'insouciance des hommes, Tahaa est devenue une île souillée. Ensuite, la pollution va prendre le dessus, et la nature se meurt" nous dit Yency, élève de 3e au collège de Tahaa.