Heiva Taure'a : les Tuamotu s'illustrent pour la première soirée

Le 09/03/2019 à 17:24

DANSE - La seconde édition du Heiva Taure'a a débuté vendredi soir à la Maison de la Culture. 16 collèges issus des 5 archipels s’affrontent durant 3 soirs. Hier, les Tuamotu étaient représentés par Hao et Makemo. Ils ont embrasé To’ata.

500 collégiens occupent la scène de To’ata tout au long du week-end pour la seconde édition du Heiva Taure'a, un concours de danses et de percussions traditionnelles entre élèves du second degré. Lors de la première soirée qui avait lieu hier soir, les Tuamotu étaient représentés par les collèges de Makemo et Hao. 6 collèges s’affrontaient dont celui de Rurutu et deux des Tuamotu. Un spectacle au cours duquel ils se sont totalement investis.



"On a des mini Heiva là ! (...) Il y a beaucoup d'investissement, et de l'amour aussi, de la passion. Ils arrivent à nous transmettre tout ça. (...) Le but premier était véritablement d'utiliser le levier de la culture pour permettre aux enfants de se raccrocher aux enseignements scolaires, et de lutter contre le décrochage scolaire et l'absentéisme" explique Hinatea Ahnne, directrice de la Maison de la Culture.





Pour leur première participation, ceux de Hao n'ont pas choisi une légende de Hao car ils ne sont pas tous originaires de l'île. Ils proviennent de 17 atolls environnants. Ils ont donc cherché un thème qui les fédère, et ont retenu celui de Mokorea. Il y est question du monde de Ao -les hommes, et le monde de Po, celui des Mokorea, qui vivent dans les profondeurs de l'océan. Les élèves de Makemo se sont penchés sur la légende de l'île de Miti'ura. "C'était bien, je n'ai pas eu de trac. J'étais content. J'ai voulu montrer aux gens qui sont venus ce soir ce que les Paumotu savent faire", confie Giorgio Tuhei-Tefaaora, en classe de 6e au collège de Hao.