Hawaii 5-0 : il y a de l'amour dans l'air

Le 06/03/2019 à 14:11

Jeudi 7 mars à 19h40, retrouvez deux nouveaux épisodes de la saison 7 de l'unité spéciale de la police de Honolulu

Crédit photo : CBS BROADCASTING INC Série policière américaine créée par Alex Kurtzman. Avec Alex O'Loughlin (Steve McGarrett), Scott Caan (Danny "Danno" Williams), Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly), Grace Park (Kono Kalakaua), Masi Oka (Dr. Max Bergman), Chi McBride (Captain Lou Grover), Jorge Garcia (Jerry Ortega). Le détective Steve McGarrett et son équipe sont amenés à résoudre de nouvelles enquêtes.

Episode n°16 Poniu i ke aloha

Steve et Danny prennent chacun un jour de congé pour passer la Saint-Valentin avec leur petite amie respective, mais se retrouvent dans le même hôtel ! Au 5-0, Kono, Chin et Lou enquêtent sur le meurtre d'un homme à la sortie d'un club, qui semblait avoir fait ses preuves après une conférence sur les méthodes de séduction



Episode n°17 Hahai i na pilikua nui

McGarrett a de nouveau affaire à la psychiatre et tueuse en série Madison Gray lorsque celle-ci se rend dans un commissariat, les mains couvertes du sang .d'Alicia Brown. Affirmant s'appeler Lauren Parker et niant tous les agissements de Grey, la psychopathe va parvenir à manipuler Alicia.