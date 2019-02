Hawaii 5-0 : des terroristes attaquent un lycée

Le 06/02/2019 à 15:57

Jeudi 7 février à 19h40, retrouvez deux nouveaux épisodes de la saison 7 de l'unité spéciale de la police de Honolulu

Crédit photo : CBS BROADCASTING INC



Série policière américaine créée par Alex Kurtzman.

Avec Alex O'Loughlin (Steve McGarrett), Scott Caan (Danny "Danno" Williams), Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly), Grace Park (Kono Kalakaua), Masi Oka (Dr. Max Bergman), Chi McBride (Captain Lou Grover), Jorge Garcia (Jerry Ortega).



Le détective Steve McGarrett et son équipe sont de nouveau amenés à résoudre de nouvelles enquêtes.

Episode n°07 Ka makuahne a me ke keikikane

Alors qu'il partage un dîner galant avec Lynn, Steve reçoit la visite de son ex, Catherine. Celle-ci vient l'informer que sa mère, Doris McGarrett, a été emprisonnée au Maroc alors qu'elle tentait de libérer le père de Wo Fat.



Episode n°08 Hana komo pae

Danny accompagne sa fille Grace au bal du lycée, et a la désagréable surprise de découvrir qu'elle sort avec le fils de Lou Grover, Will. Il va néanmoins faire équipe avec le jeune homme lorsque des terroristes prennent les lycéens en otage, à la recherche du fils d'un diplomate philippin.