Hawaii 5-0 : Kono découvre un vaste trafic sexuel

Le 13/03/2019 à 10:11

Crédit photo : CBS BROADCASTING INC Série policière américaine créée par Alex Kurtzman. Avec Alex O'Loughlin (Steve McGarrett), Scott Caan (Danny "Danno" Williams), Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly), Grace Park (Kono Kalakaua), Masi Oka (Dr. Max Bergman), Chi McBride (Captain Lou Grover), Jorge Garcia (Jerry Ortega). Le détective Steve McGarrett et son équipe sont amenés à résoudre de nouvelles enquêtes.

Episode n°18 E malama pono

MacGarrett et Danny retrouvent l'uranium qu'ils pistaient depuis plusieurs mois dans une planque en pleine jungle. La matière radioactive a servi à créer une bombe, déjà enclenchée, qu'ils doivent transporter pour la désamorcer



Episode n°19 Puka'ana

Alertée par un possible cas d'abus sur mineure à l'hôpital, Kono va découvrir un vkonoaste trafic sexuel sur des jeunes filles natives de l'île une affaire qui va profondément l'affecter. Chin et Grover enquêtent de leur côté sur le meurtre de toxicomanes dans une maison spécialisée.