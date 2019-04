Hawaii 5-0 : Attentat imminent ?

Le 03/04/2019 à 14:11

Jeudi 28 mars à 19h40, retrouvez les deux derniers épisodes de la saison 7 !

Crédit photo : CBS BROADCASTING INC Série policière américaine créée par Alex Kurtzman. Avec Alex O'Loughlin (Steve McGarrett), Scott Caan (Danny "Danno" Williams), Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly), Grace Park (Kono Kalakaua), Masi Oka (Dr. Max Bergman), Chi McBride (Captain Lou Grover), Jorge Garcia (Jerry Ortega). Le détective Steve McGarrett et son équipe sont amenés à résoudre de nouvelles enquêtes.

Episode n°24 He ke'u na ka'alae a hin

McGarrett se rend à Guantanamo où un ancien chef d'Al-Quaida, détenu depuis le temps où Steve y travaillait, tient à l'avertir d'un attentat imminent sur l'île d'Oahu. Le 5-0 doit identifier les commanditaires et empêcher l'attaque. Par ailleurs, Chin se voit offrir une opportunité professionnelle à San Francisco



Episode n°25 Ua mau ke ea o ka'aina i ka pono

Le 5-0 reprend une enquête sur un trafic sexuel de jeunes femmes et entame une course-poursuite infernale avec un camion

transportant clandestinement 12 d'entre elles. Très affectée par cette affaire, Kono prend une décision qui va changer sa vie