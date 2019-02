Handisport : du foot pour s'évader au quotidien

Le 15/02/2019 à 11:29

HANDICAP - Un peu plus de 80 personnes en situation de handicap se sont prêtées aux joies du ballon rond jeudi matin au stade Louis Ganivet à Faa’a. Quatre associations étaient présentes. La fédération polynésienne de sports adaptés et handisports organise régulièrement des manifestations sportives. Une manière de découvrir une discipline mais aussi de partager un moment convivial.

Cette rencontre sportive organisée jeudi au stade Louis Ganivet à Faa'a était un moment privilégié pour ces compétiteurs en situation de handicap, et permettait le temps d’une matinée de s’évader du quotidien. "Cela me permet de sortir un peu, de faire du sport, de perdre un peu des kilos... Et le foot, c'est ma passion, j'aime bien mettre des buts, des passes avec mes camarades..." nous dit Sarah, membre de l'association Turama.



"On utilise vraiment le sport comme outil de socialisation et de partage. Et aujourd'hui, c'est une réussite. Tout le monde a le sourire, on est vraiment très content pour eux" explique Jérémie Le Fort, cadre technique de la Fédération Polynésienne des Sports Adaptés et Handisports (FPSAH).



Plusieurs équipes se sont affrontées au travers de matchs de 10 minutes. Pour les autres qui n’avaient pas d’adversaires pendant les rotations, des ateliers étaient à leurs dispositions.