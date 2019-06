Hanatetena, la vallée du bout du monde

Le 28/06/2019 à 16:00

100% FENUA - Mardi 2 juillet à 16 h 45, (re)découvrez le deuxième d'une série de documentaires sur l'île de Tahuata, une île de l'archipel des Marquises.

Crédit photo : TNTV



Tahuata, est l’une des plus petites îles de l’archipel des Marquises. 700 âmes y vivent répartis sur quatre villages : Vaitahu, Hapatoni, Motopu et Hanatetena. Hanatetena est la vallée la plus isolée des Marquises. Difficile d’accès, que ce soit par la route ou par la mer, cette vallée aux flans escarpés offre à ses habitants un rude quotidien. Là-bas, rien n’est facile pour ces femmes et ces hommes si valeureux.



Documentaire TNTV - 2017

Réalisé par Axel T. Lichtlé