Grippe : l'épidémie se poursuit

Le 18/03/2019 à 17:41

SANTE - L'épidémie de grippe continue. En revanche, aucun nouveau cas de dengue 2 n'a été détecté. L'alerte de niveau 2 devrait être levée le 23 mars.

L'épidémie de grippe se poursuit. Selon le dernier bulletin du bureau de Veille sanitaire, le nombre de consultations pour syndromes grippaux est en augmentation entre le 25 février et le 10 mars par rapport à la quinzaine précédente : 214 cas (107 en semaine 9 et 107 en semaine 10) ont été déclarés par les médecins sentinelles. 86 prélèvements positifs de grippe ont été faits : 22 en semaine 9 et 64 en semaine 10.

Deux sous types circules : A(H3N2) et A(H1N1). 46 cas de grippe confirmée ont été hospitalisés, dont 2 en réanimation et 10 en pédiatrie.

> Les recommandations



- Vacciner les personnes à risque contre la grippe : > 60 ans, carnets rouges, obèses, femmes enceintes

- Tenir les personnes fragiles à distance des personnes malades

- Dans les lieux publics, à proximité d’une personne visiblement malade, se détourner si elle tousse ou

éternue

- Tousser dans son coude ou en se couvrant la bouche avec un mouchoir

- Se moucher dans un mouchoir à usage unique, puis le jeter à la poubelle

- Se laver les mains fréquemment, notamment après avoir éternué ou s’être mouché, et après être

passé par des lieux très fréquentés (bus, salle d’attente…).