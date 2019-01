Grimm : la mystérieuse femme en noir

Le 03/01/2019 à 11:40

Mardi 8 janvier à 20h55 sur TNTV, trois nouveaux épisodes de votre série Grimm.

Episode n°22 La dame en noir

Une série de meurtres amène Nick à rouvrir l'enquête sur les pièces d'or insaisissables. L'arrivée d'une mystérieuse femme en noir dans l'enquête de Nick et Hank les incitent à prendre plus de précautions pour assurer leur sécurité



Saison 2

Episode n°01 Les dents de la mort

Après leur face-à-face avec Kimura, Nick tente d'apprivoiser le fait que sa mère, Kelly Burkhardt, soit de retour. Une série de meurtres violents révèle une conspiration étrangère, et les principaux acteurs veulent s'en prendre à Nick



Episode n°02 La belle endormie

Monroe et Rosalee font une course contre la montre dans l'espoir de pouvoir sauver Juliette. De nouveaux détails sont révélés sur la cause du coma de Juliette et sur une autre façon de la ramener à la conscience