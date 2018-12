Grimm : homicides en série

Le 17/12/2018 à 17:40

Mardi 18 décembre à 20h40 sur TNTV, trois nouveaux épisodes de votre série Grimm.

Crédit photo : NBC Universal



Episode n°19 La révolte des castors

Nick et Hank tentent de retrouver l'unique témoin d'un homicide, pendant que le meurtrier, qui est un Grimm, fait appel à des tueurs à gage afin de se débarrasser de Nick. Entretemps, Juliette demande à Nick d'inviter Monroe à dîner



Episode n°20 Cris et châtiments

Nick et Hank enquêtent sur le meurtre d'une riche femme et de sa possible implication dans les problèmes financiers de sa belle-fille. Par ailleurs, Juliette se penche sur le décès des parents de Nick afin de l'aider à mettre fin au mystère.



Episode n°21 Le projet big foot

Nick est confronté à un double homicide. Lors de son enquête, il se voit dans l'obligation de prendre contact avec un ami de Monroe, qui est atteint d'une maladie l'empêchant de reprendre complètement sa forme humaine. Hank, de son côté, n'arrive pas à expliquer ce qui lui arrive