Grey's Anatomy : Trouver sa place / Bien cacher son jeu

Le 25/06/2019 à 12:05

Jeudi 27 juin à 19 h 25, suivez 2 nouveaux épisodes de Grey's Anatomy

© ABC Studios



Episode n°13 Trouver sa place

Deux garçons blessés dans un incendie sont amenés au Grey Sloan et les compétences du pompier Andy Herrera sont mises à l'épreuve lorsque l'un des garçons est proche de la mort. Episode qui introduit le spin-off Station 19 avec l'apparition du personnage d'Andy Herrera (Jaina Lee Ortiz)



Episode n°14 Bien cacher son jeu

La relation de Maggie avec Clive commence à progresser elle l'invite à une soirée jeux pour rencontrer Meredith et Amelia Meredith et Jo rencontrent le propriétaire du brevet pour le polymère dont elles ont besoin pour leur projet, qui est un ami de la famille.