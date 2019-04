Deux morts dans un grave accident de la route à Faa'a

Le 08/04/2019 à 14:42

SAINT-HILAIRE - (Mise à jour) Un véhicule avec 6 personnes à bord a quitté la route ce lundi.

Dans le quartier de Saint-Hilaire à Faa’a vers 13 heures ce lundi après-midi, pour des raisons encore inconnues, un véhicule avec six personnes à bord a quitté la route et a fini sa course en contrebas.Raymond Yeddou chef des subdivisions administratives des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent, Oscar Temaru, maire de la commune ainsi que le procureur de la République se sont rendus sur place. "Il y a une petite famille qui est allée en montagne se promener je crois, je suppose. En redescendant, on a entendu la conductrice qui est je crois la maman dire "je n'ai plus de freins". On peut imaginer ce qui s'est passé. Elle a perdu je crois le contrôle et la voiture s'est retrouvée dans le fossé là à côté. Ça fait quand même une dizaine de mètres de haut, raconte le tavana. C'est une famille que je connais, de Faa'a, et à qui j'adresse mes condoléances."