Grande-Bretagne : des pièces en mémoire du voyage de James Cook à Tahiti

Le 23/05/2019 à 17:41

INSOLITE - En commémoration du 250e anniversaire du voyage du Capitaine James Cook, The Royal Mint, l’agence chargée de la production de monnaie britannique, a lancé la version de trois pièces en métal précieux en l'honneur de l’explorateur.



Rédaction web avec Kelani Chene

Avis aux collectionneurs ! l'agence chargée de produire la monnaire britannique a édité une série spéciale mettant en avant des éléments du premier voyage de James Cook. Sur ces pièces, sont représentés les trois mâts du HMS Endeavour, navire utilisé par l’explorateur lors de sa 1expédition. On remarque également le Transit de Vénus et l’inscription Otaheite, ancienne appellation de Tahiti au XVIe siècle.C’est l’artiste Gary Breeze, un dessinateur et sculpteur anglais qui est à l’origine de ce design. "On a essayé de créer quelque chose d’intemporel (…) J’ai toujours été fasciné par les bateaux et les navires donc j’ai voulu le mettre en avant dans l’imagerie", déclare-t-il dans une vidéo publiée sur le site Royal Mint En 1768, la Royal Society charge James Cook et 94 hommes à bord du HMS Endeavour d' observer le transit de Vénus de Tahiti. Ce phénomène rare devait servir à récolter des données pour mesurer la distance Terre-Soleil.Par la suite, James Cook atteint la Nouvelle-Zélande en 1769 et l’Australie en 1770. Son voyage s’achève au bout de trois années, lorsqu’il retourne en Angleterre en Juillet 1771.Ces pièces de 2£ sont en vente sur le site de « The Royal Mint ». Elles sont disponibles en pièce hors circulation, mais aussi en or et en argent.