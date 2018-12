Gilets jaunes : mobilisation en baisse malgré de multiples rassemblements

Le 22/12/2018 à 10:56

FRANCE - À trois jours de Noël, la mobilisation des "gilets jaunes" a fortement baissé samedi, de près de moitié par rapport à la semaine précédente, avec près de 40 000 participants dans divers défilés, barrages routiers et blocages aux frontières.

En ce sixième samedi consécutif de mobilisation, de multiples rassemblements dans un climat plus ou moins tendu ont rassemblé 38 600 personnes en France à 18 heures (7 heures ce samedi matin à Tahiti), contre 66 000 samedi dernier à la même heure, selon le ministère de l'Intérieur. S'ils ont parfois donné lieu à des heurts, aucun incident grave n'était recensé en début de soirée. Au total 220 manifestants ont été interpellés dans le pays, et 81 placés en garde à vue, indiquait en début de soirée la police.



Dans la nuit de vendredi à samedi, une dixième personne était décédée en marge du mouvement : un automobiliste qui a percuté un camion bloqué à un barrage filtrant de "gilets jaunes", à l'entrée d'autoroute de Perpignan-sud.



À Paris, la police a évacué en début de soirée les Champs-Élysées, à nouveau occupés en fin de journée mais sans les scènes de violences observées il y a encore deux semaines. À 18 heures selon les autorités, la préfecture de Paris dénombrait 2 000 manifestants, contre près de 4 000 à son maximum samedi dernier.

La mobilisation sur l'avenue était "un peu faiblarde" à cause de la proximité des fêtes, a déclaré à l'AFP José, un contremaître à la retraite de 62 ans mobilisé depuis le lancement du mouvement mi-octobre. Mais "en janvier on repartira comme au début" car "personne n'est convaincu par les mesures de Macron", a-t-il prévenu.



En fin de journée dans la capitale, 179 personnes avaient été interpellées et 36 placées en garde à vue, la plupart pour des "attroupements en vue de commettre des violences", selon la préfecture de police.

Parmi les gardés à vue figure un des porte-voix des "gilets jaunes", Éric Drouet, 33 ans, chauffeur routier de Melun (Seine-et-Marne) qui avait contribué à lancer la mobilisation, initialement contre la hausse des carburants. C'est aussi lui qui avait appelé le matin sur Facebook à se rassembler à Montmartre.

Les manifestants ont ensuite circulé dans la capitale en groupes épars de dizaines de personnes, parfois bloqués par les forces de l'ordre ou repoussés à coups de gaz lacrymogènes.



Sur les Champs-Élysées, des motards de la police ont été brièvement pris à partie par des manifestants, qui ont poussé à terre une de leurs motos et ont jeté des pavés et trottinettes sur les policiers. L'un des policiers a brièvement dégainé son pistolet.

La circulation a été rétablie en début de soirée sur l'avenue, où cafés, restaurants et magasins sont restés ouverts une bonne partie de la journée, sauf quelques boutiques de luxe.



"À deux jours de Noël, je trouve que c'est pas mal" comme mobilisation, a déclaré à l'AFP sur les Champs-Élysées Frédéric, 46 ans, venu de Picardie manifester pour la 3e fois à Paris. "On fait avec nos moyens, c'est dur de faire durer le mouvement car ça tire financièrement."

> "Des miettes aux gueux"