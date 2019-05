Forte pluie : inondations récurrentes à Tautira

Le 27/05/2019 à 17:39

MÉTÉO - A chaque grosse pluie, des quartiers se retrouvent inondés. A leur réveil ce lundi, des habitants de Tautira avaient les pieds dans l'eau.

Dimanche et lundi matin, Météo France avait placé Tahiti et Moorea en vigilance orange pour les fortes pluies. La vigilance est depuis repassée au jaune. Mais certains quartiers gardent les traces de l'averse qui a frappé Tahiti.



À chaque forte pluie, les habitants de la Rue du marais à Tautira se retrouvent dans l’eau. Et depuis plusieurs années, cette situation n’a jamais évolué. "On sait que quand il pleut, ce sera inondé chez nous. C'est automatique, nous dit Yacinthe, habitante du quartier. À la maison on est obligés de tout mettre en hauteur, on ne dort pas. J'ai de la chance d'avoir ma belle-mère donc je vais chez elle avec les enfants, mais tous les autres restent ici. C'est fiu. À chaque fois qu'il pleut, on attend que l'eau monte ou que ça s'arrête."





Chaque année les habitants alertent la municipalité. Le maire connait très bien la situation, ce lundi matin encore, elle adressait un courrier au ministre de l’Équipement René Temeharo. Son prédécesseur, Luc Faatau s’était déjà rendu dans le quartier pour tenter de trouver une solution. "On a déjà vu fa'aterehau Temeharo, même avant, fa'aterehau Luc Faatau. Il s'est déplacé pour venir voir. Il fallait nettoyer et à la Rue des marées, il fallait faire des caniveaux (...) On est toujours dans l'attente. Quand il y a des fortes pluies, c'est toujours pareil. (...) Notre seul moyen c'est la Case pour du nettoyage. On ne peut rien faire d'autre", déplore Patricia Lenoir, maire-déléguée de la commune de Tautira.



