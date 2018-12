Feux d’artifice : comment protéger vos chiens

Le 27/12/2018 à 15:57

SAINT-SYLVESTRE - Qui dit réveillon du Nouvel An, dit feux d’artifice. Cette année, comme les précédentes, ils seront nombreux à être tirés dans le ciel polynésien. Pour le plus grand bonheur des petits et des grands, mais pas des animaux domestiques apeurés par les détonations. Voici quelques conseils et règles de sécurité pour que la soirée se passe bien.

Rédaction web avec Jean-Baptiste Calvas

Les feux d’artifices sont souvent le moment fort de la soirée du Nouvel An, venant illuminer le ciel aux douze coups de minuit. Mais mal manipulés, ces produits composés de poudre noire peuvent parfois conduire aux urgences.Pour éviter les drames, leur commercialisation a été plus strictement encadrée ces dernières années. Déjà, les mineurs ne peuvent en acheter. Ensuite, "la vente libre est interdite", explique Bastien Ponceblanc, artificier professionnel qui tient notamment un stand près du salon de Noël, à Mama’o."Si vous venez, vous allez trouver notre vendeur qui va vous sensibiliser sur le produit et qui va vous expliquer comment se servir du produit. Vous ne pouvez pas vous servir, vous êtes obligé d’attendre votre tour pour que notre vendeur vous serve."Après, dans la pratique, tout le monde peut aujourd’hui jouer les artificiers d’un soir, à condition d’utiliser du matériel homologué et de respecter strictement les règles d’utilisation indiquées sur l’emballage.De nombreuses les familles polynésiennes y consacrent d’ailleurs une partie de leur budget de fêtes. "On a le client qui va venir pour acheter ses petits feux d’artifice pour égayer sa soirée, là on va être en 5 000 et 10 000 Fcfp, poursuit Bastien. Après on a le client qui veut être artificier d’un soir et qui va nous commander un feu d’artifice clé en main. De là, on peut partir de 40 000 Fcfp à 200 000 Fcfp."Mais les animaux, eux, ne sont pas à la fête. Particulièrement les chiens, effrayés par les détonations. Pour ceux-là, deux solutions s’offrent aux maîtres : les enfermer dans une pièce sécurisée le temps de la soirée ou leur administrer des calmants sans conséquence pour leur santé."C’est très sécuritaire, affirme la vétérinaire Virginie Scanga. On peut donner quelques comprimés, même avec double dose, il n’y a pas de risque pour l’animal. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser cette option pour protéger son animal des fugues et éventuellement qu’il se fasse percuter par une voiture ou voler cette nuit-là."En appliquant ces quelques conseils et règles de sécurité, la nouvelle année devrait bien commencer.