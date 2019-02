Fêtez la Saint-Valentin sur TNTV

Le 13/02/2019 à 12:29

TNTV vous souhaite une très belle Saint Valentin ! Au programme de votre journée du 14 février, 50 nuances de Grey pour votre soirée en amoureux et vos dédicaces spéciales Saint Valentin.

Crédit photo : NBC Universal

Vos déclarations d’amour !

22h10 : 50 nuances de Grey (-16)

Le film est interdit aux téléspectateurs de moins de 16 ans.

Adapté du 1er volet de la célèbre trilogie, véritable phénomène littéraire, "Fifty shades of Grey" ou "50 nuances de Grey" a obtenu 4 millions d’entrée en France et explosé le box-office mondial. Un succès colossal qui s’est confirmé avec les sorties des 2e et 3e volets. Jeudi 14 février, (re)découvrez les prémices de la romance passionnelle entre Anastasia Steele et Christian Grey.