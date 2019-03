Fenua Kids Talent Show : le palmarès

Le 10/03/2019 à 14:45

SPECTACLE - Samedi soir, se déroulait la grande finale du Fenua Kids Talent Show au Tahiti Pearl Beach Resort à Arue, un concours réservé aux enfants entre 6-12 ans, ayant un talent particulier qu'ils souhaitent partager.





Le concours était ouvert aux enfants de 6 à 12 ans qui avaient jusqu'au 28 février pour participer et envoyer une vidéo montrant leur talent, avant de monter sur scène et de faire le show. Des chants, des danses, de la magie, de la gymnastique... Une quinzaine d'enfants étaient présents hier soir au Tahiti Pearl Beach Resort afin de faire le show et montrer l'étendue de leur talent, lors de la première édition du Fenua Kids Talent Show, en marge du salon de la femme et de l'enfant Le concours était ouvert aux enfants de 6 à 12 ans qui avaient jusqu'au 28 février pour participer et envoyer une vidéo montrant leur talent, avant de monter sur scène et de faire le show.

Pour la première partie du spectacle, place aux 7 candidats âgés de 6 à 9 ans. En raison de la pluie, la deuxième partie de la soirée s'est déroulée à l'intérieur avec la catégorie des 10-12 ans. "Je suis très heureuse, c'est mon premier concours. J'aimerai devenir une star quand je serai grande ou vétérinaire. Et continuer les concours, et faire The Voice en France" a confié Noémie, gagnante de cette dernière catégorie.



Chaque participant du Fenua Kids Talent Show est reparti avec un cadeau : bons d'achats, accès à des parcs acrobatiques, cours de danses etc.

Le palmarès :