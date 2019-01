Fenua Access : votre programme du 28/01 au 01/02

Le 28/01/2019 à 14:30

100% FENUA - Votre émission de proximité animée par Taïna Fabre. Du Lundi au jeudi à 17h30. Fenua Access, pour les Polynésiens et avec les Polynésiens!

Votre émission de proximité sur TNTV c’est Fenua Access ! Reflet de la vie culturelle et associative polynésienne dans un cadre moderne, avec des reportages de terrain plein de bienveillance et de malice, les téléspectateurs seront aux premières loges à l’heure du fameux « access prime time » pour être au fait de tout ce qui se passe au Fenua, au Pays ...

« Access » fait aussi référence outre son créneau horaire de diffusion, à l’accès à la connaissance, au partage de l’information tous azimuts.



Votre programme de la semaine:



Lundi 28:

- TNTV Reportages sur Nauru avec Mike Leyral

- ADIE avec Mathilde Mollat

- Ta'o no te ori Tahiti



Mardi 29:

- Teva Shigetomi (auteur)

- Danakil (chanteur)

- Les soldes avec Odile Tcheou de la CCISM