"Femmes écorchées" : un polar qui se déroule en Polynésie

Le 25/05/2019 à 13:57

LITTÉRATURE - Quatre auteurs et près d’une dizaine de livres étaient en dédicace ce matin à la librairie Odyssée à Papeete. Un concept initié par l’association des Auteurs il y a trois ans, à laquelle se sont rattachées les éditions Api Tahiti, pour faire la promotion de ces auteurs. Hong My Phong était présente pour son premier livre, un polar polynésien intitulé "Femmes écorchées".

Photographe professionnelle et esthéticienne, Hong My Phong est une passionnée de romans policiers. Elle a décidé de coucher sur papier toutes les histoires de femmes maltraitées qu’elle entend dans sa cabine. Au final, c'est pas moins de 157 pages de suspense pour son premier polar "Femmes écorchées". Et sa passion de la photo lui a aussi permis de faire la couverture de son tout premier livre. "Je me suis inspirée de mes lectures et des histoires que j'ai lues, entendues, et qu'on m'a racontées. (...) J'ai toujours eu envie d'écrire un polar et je me suis lancée. J'avais envie. Beaucoup de gens ont envie d'écrire un roman mais ne le finissent jamais, et moi je me suis dit que j'allais le finir" nous confie-t-elle.



"Dans ce roman, il y a deux policiers qui vont devoir être en contact pour pouvoir résoudre une enquête. Et au fur et à mesure, on va découvrir leur passé en commun, leurs problèmes, mais aussi l'histoire du meurtre. Pourquoi la victime a été tuée, qui elle était, son caractère etc." explique Hong My.