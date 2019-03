Félicienne Heitaa, propriétaire de la plus ancienne pension de Hiva Oa

Le 30/03/2019

PORTRAIT - Félicienne Heitaa gère la plus ancienne pension de famille de Hiva Oa avec son mari. Rencontre aux Marquises :





Félicienne n'a pas une minute à elle. Entre les cuisines de sa pension, le programme de ses touristes, le transport scolaire de l'île. .. elle ne s'arrête jamais. Avec son mari Gaby, ils sont partis de rien : "c'est une pension pionnière. C'est la première pension de Hiva Oa. On a commencé petit et cette année on n'a plus une période creuse. On n'a pas vu un seul mois où il y avait moins de monde", raconte-t-elle.Le secret de sa réussite ? La polyvalence. "Je suis persuadée que la polyvalence apporte la réussite. Quand on est sur une île, il faut savoir pratiquement tout faire sinon il faut acheter. Par exemple, je fais moi-même les rideaux de mes fare, les housses etc. Je change les roues aussi (rire)."Depuis 30 ans, le couple a investi jusqu'à 80 millions dans leur pension sur les hauteurs de Atuona à Hiva Oa.