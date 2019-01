Fe’i au yaourt et aux herbes

Le 30/01/2019 à 19:00

100% FENUA - Découvrez une nouvelle recette des bons p'tits plats de Maheata

Pour 4-8 personnes



Ingrédients :



6 à 8 fe’i

100g de fromage frais local

1 botte de persil

1 botte d’oignons verts

1 citron

Huile d’olive

Sel, poivre



Préparation :



Incisez les fe’i par le milieu avec un couteau. Placez-les ensuite sur une plaque et enfournez 20 à 30 minutes le temps de les ouvrir et de les cuire.

Préparez en attendant, la crème.

Mélangez le fromage blanc, le persil haché, les oignons verts hachés, un trait d’huile d’olive, du sel, du poivre et du jus de citron.

Une fois les fe’i cuits, servez à table avec de la crème au yaourt au-dessus.

C’est un bel accompagnement pour un poisson ou une volaille.