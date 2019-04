Faut-il se méfier de la vaccination ?

Le 06/04/2019 à 10:39

ÉDITO DU JOURNAL - Ces derniers jours, l’organisation mondiale de la santé (OMS) a signalé une hausse des cas de rougeole dans le monde. Nous avons donc demandé aux Polynésiens s'ils avaient confiance en la vaccination, et pourquoi. Décryptage avec notre journaliste.

"Alors il y en plusieurs, des vraies comme des fausses, surtout depuis que des messages anti-vaccins pullulent sur les réseaux sociaux. La vaccination est accusée, entre autres, de favoriser l’autisme, de contenir des produits toxiques ou même de nuire à l’immunité, ce qui ne fait que susciter la peur chez les gens. D'autant que certaines religions préconisent la non-vaccination. En 2018, 1 Français sur 5 était défavorable à la vaccination. En plus de l’augmentation du nombre de vaccins infantiles obligatoires qui passe désormais de 9 à 11 depuis le 1er janvier 2018. La méfiance s’est progressivement installée.""Une chose est sûre, mis à part les effets secondaires du vaccin qui ne sont pas nouveaux, le bénéfice de la vaccination est beaucoup plus important que les risques. C’est ce rapport bénéfices/risques qui a toujours prévalu dans la mise sur le marché des vaccins. Exemple avec la variole. La vaccination a permis de faire disparaître cette maladie."

Rédaction web avec Sophie Guébel et Brandy Tevero

"À cause de cette méfiance et des messages diffusés sur les réseaux sociaux, dans le même temps, certains virus regagnent du terrain. Exemple avec la rougeole. Le nombre de cas à augmenté de 80% dans le monde en 2018 d’où l’inquiétude de l’OMS. Chez nous, c’est la grippe qui sévit avec plus de 500 cas recensés au mois de mars et 80 hospitalisations alors qu’un vaccin contre la grippe existe depuis de nombreuses années.""Oui, car elle a permis et permet encore de sauver des milliers de personnes dans le monde. Se faire vacciner, c’est se protéger soi-même, mais c'est également protéger les autres. Il faut savoir que chaque année, 3 millions de vies sont sauvées grâce à la vaccination selon l’UNICEF."