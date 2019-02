Faatiamai du 3 février

Le 01/02/2019 à 16:23

100% FENUA - Chaque dimanche à 17h25, John Mairai nous raconte les histoires et légendes de Tahiti et ses îles.



Cette semaine, John Mairai nous parlera de la création du monde par Taaroa et des poèmes de Teaiarii Vahine