Faatiamai du 16 juin : Marau Salmon et Ariiaue POMARE V : un Mariage voué à l'échec

Le 13/06/2019 à 10:30

100% FENUA - Chaque dimanche à 17h25, John Mairai nous raconte les histoires et légendes de Tahiti et ses îles.



Cette semaine, John Mairai nous parlera du mariage de Marau Salmon et Ariiaue POMARE V