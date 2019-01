Faa’a : un homme se serait tué à coups de couteau

Le 02/01/2019 à 08:59

JUSTICE – Un homme a perdu la vie, mardi dans le quartier Pamatai (Faa’a), des suites de blessures causées par un couteau. Il se serait lui-même porté les coups au cours d’une dispute avec sa compagne sur fond d’alcool.

J-B.C.

Une dispute aurait éclaté alors que les protagonistes (la victime, sa compagne et le frère de celle-ci) étaient ivres. L’homme se serait alors saisi d’un couteau pour se porter plusieurs coups, selon sa conjointe et son beau-frère.Transporté au CHPF de Taaone, l’homme est décédé peu après son arrivée. Le parquet a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort. Une autopsie sera donc pratiquée pour déterminer les causes exactes de son décès.