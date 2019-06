Faa’a organise son village de l’environnement

Le 05/06/2019 à 17:54

ENVIRONNEMENT - Ce mercredi 5 juin, c'est la journée mondiale de l’environnement. À cette occasion, la mairie de Faa’a accueille l’exposition "Pi’i Mataroa – le cri d’espoir des jeunes générations", événement organisé par le collectif Nana sac plastique. Ce matin, une centaine de collégiens et lycéens se sont mobilisés à la mairie.

En cette semaine du développement durable, les exposants et les conférenciers du village de l'environnement à Faa'a ont pour mission d’inciter les jeunes à améliorer leur qualité de vie tout en préservant l’environnement. Protéger, réutiliser, recycler et préserver sont les mots d’ordre de l’exposition "Pi’i Mataroa – le cri d’espoir des jeunes générations".



Sur place, on retrouve de nombreux ateliers de sensibilisation animés par des élèves eux-mêmes. Des conférences-débats organisées par des organismes éducatifs et des associations environnementales ont également été mises en place autour du thème de l’environnement. L’accent est mis sur la protection des océans.



Grace à des animations ludiques, les enfants, même très jeunes, prennent conscience de l’omniprésence du plastique et du danger qu’il représente. "L’objectif est d’expliquer au jeune public et aux familles l’impact de certains comportements ou modes de consommation sur notre environnement" commentent Maily et Hinarii de Punavai Plaine à l’atelier "une deuxième vie au papier" et Hereraina et Olinia de Pamatai au "Potager pédagogique".