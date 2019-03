Européennes : le directeur des rédactions TV de France Ô et d’Outre-mer 1ère sur la liste REM

Le 26/03/2019 à 09:48

ELECTIONS - Pas de Polynésien dans les 30 premiers noms de la liste En Marche pour les élections européennes. En revanche on retrouve une personnalité connue en Polynésie : l'ancien rédacteur en chef de RFO Polynésie.

Rédaction web

Nathalie Loiseau, tête de liste Renaissance pour les élections européennes. (Île-de-France)

Pascal Canfin, ancien président de WWF (Île-de-France).

Marie-Pierre Vedrenne, juriste et directrice de la Maison de l’Europe à Rennes (Bretagne).

Jérémy Decerle, exploitant agricole et président des Jeunes Agriculteurs (Bourgogne-Franche-Comté).

Catherine Chabaud, navigatrice et journaliste (Pays de la Loire).

Stéphane Séjourné, directeur de campagne (Nouvelle-Aquitaine).

Fabienne Keller, sénatrice (Grand-Est).

Bernard Guetta, spécialiste de géopolitique internationale (Île-de-France).

Irène Tolleret, vigneronne et conseillère départementale (Occitanie).

Stéphane Bijoux, directeur des rédactions des télés Outre-mer chez France Télévision (Réunion).

Sylvie Brunet, juriste et présidente de la section Travail et Emploi du Conseil économique social et environnemental (Provence-Alpes-Côte d’Azur).

Gilles Boyer, ancien conseiller du Premier ministre (Île-de-France).

Stéphanie Yon-Courtin, maire de la commune Saint-Contest dans le Calvados (Normandie).

Pierre Karleskind, vice-président du Conseil régional de Bretagne, en charge de la mer et des infrastructures portuaires (Bretagne).

Laurence Farreng, directrice de communication à Pau (Nouvelle-Aquitaine).

Dominique Riquet, député européen (Hauts-De-France).

Véronique Trillet-Lenoir, chef de service d’oncologie médicale du Centre Hospitalier Lyon Sud (Rhônes-Alpes).

Pascal Durand, député européen (Île-de-France).

Valérie Hayer, vice-présidente du Conseil départemental de la Mayenne (Pays de la Loire).

Christophe Grudler, conseiller départemental du Territoire de Belfort (Bourgogne-Franche-Comté).

Chrysoula Zacharopoulou, gynécologue-chirurgienne et co-fondatrice de l’association Info-endométriose (Grèce).

Sandro Gozi, ancien secrétaire d’État italien aux affaires européennes (Italie).

Ilana Cicurel, avocate (Île-de-France).

Max Orville, directeur d’école (Martinique).

Catherine Amalric, médecin et adjointe au maire à Aurillac (Auvergne-Rhône-Alpes).

Guy Lavocat, référent du département Puy-de-Dôme et spécialiste des questions de défense (Auvergne-Rhône-Alpes).

Charline Mathiaut, gestionnaire immobilier (Auvergne-Rhône-Alpes).

Xavier Fournier, conseiller municipal de Nantes (Pays de la Loire).

Nawel Rafik-Elmrini, avocate et adjointe aux affaires européennes à Strasbourg (Grand Est).

Mao Péninou, ancien adjoint à la Mairie de Paris (Île-de-France).

La liste En Marche pour les élections européennes vient de paraître. Philippe Bercegol, représentant en Polynésie du parti En Marche, évoquait la candidature aux européennes d'une Polynésienne. Mais dans les 30 premiers noms, ceux des candidats qui seront éligibles, de la liste rendue publique, aucun Polynésien n'apparaît.En revanche, on retrouve Stéphane Bijoux, ancien rédacteur en chef de RFO Polynésie et actuel directeur des rédactions télé de France O et d’Outre-mer1ère.Stéphane Bijoux, qui a épousé la journaliste également bien connue en Polynésie, Sophie Gastrin, a été formé à l'Institut de Journalisme de Bordeaux Aquitaine. Il est également diplômé en ethnologie sur l'Afrique et le Pacifique.C’est le 25 mai qu’auront lieu les élections européennes au fenua. Le scrutin, a un tour unique, permettra d’élire les 705 futurs eurodéputés.