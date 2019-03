Européennes : le Tavini en campagne pour "Maohi Nui"

Le 31/03/2019 à 10:00

ELECTIONS - Le Tavini n’a pas mobilisé les foules, samedi soir, dans le cadre de la campagne des élections européennes. Mais Oscar Temaru ne fait pas machine arrière et maintien sa consigne de glisser un bulletin de vote Maohi nui dans les urnes. Le leader indépendantiste avait pourtant annoncé que si le millier de militants n’était pas atteint lors du débat, il abandonnerait cette idée.



Rédaction web avec Thomas Chabrol

Au motu Ovini, Oscar Temaru attendait une foule de sympathisants pour débattre des élections européennes. Mais le scrutin ne semble pas séduire les militants. Environ 150 personnes ont assisté à la réunion dont des représentants de différentes communes. Tous sont néanmoins favorables à la stratégie proposée par le leader indépendantiste. "Les représentants de chaque commune étaient là, des différents archipels. La décision a été prise de fabriquer nos bulletins et d'aller voter ce jour là pour Maohi Nui. A la charge des militants de chaque commune (...) Les représentants vont partir sur le terrain pour travailler. On a moins d'un mois."Le Tavini entend, par cette action symbolique, ouvrir un débat sur la "constitution et le gouvernement de Maohi Nui", pour reprendre les propos d’Oscar Temaru. Et celui-ci souhaite que ces bulletins soient comptabilisés. Il encourage ses militants à se rendre dans les isoloirs malgré la faible participation attendue.En Polynésie, les élections européennes intéressent peu. Depuis dix ans, le taux de participation à ce scrutin ne cesse diminuer. En 2014, seuls 15% des électeurs s’étaient mobilisés.