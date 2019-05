Européennes 2019 : les vainqueurs et les perdants du scrutin en métropole

Le 26/05/2019 à 11:29

POLITIQUE - Victoire du Rassemblement national de Marine Le Pen qui devance de peu la liste du président Emmanuel Macron, percée des écologistes et effondrement de la droite : principaux vainqueurs et perdants d'un scrutin européen marqué par une forte mobilisation en métropole.

Le Pen gagne son duel contre Macron

Mais cette deuxième place, avec un écart très faible entre les deux listes et peut-être un même nombre de sièges, ne devrait pas obérer la capacité d'action du chef de l'Etat. S'estimant conforté par la résistance de son parti, ce dernier a fait savoir qu'il comptait "intensifier l'acte II" de son quinquennat.

Le score de la liste "Renaissance" conduite par la LREM Nathalie Loiseau constitue un revers pour Emmanuel Macron qui s'était posé en rempart contre l'extrême droite et le populisme, au sortir du grand débat consécutif au mouvement des "gilets jaunes".

L'arrivée légèrement en tête de la liste RN conduite par Jordan Bardella donne à la dirigeante d'extrême droite l'occasion de prendre sa revanche sur le chef de l'État, deux ans après son échec à la présidentielle, et de s'affirmer comme sa première opposante.

Les écolos créent la surprise

Avec environ 13% des voix, la liste EELV a créé la surprise en arrivant, comme en 2009, en troisième position du scrutin devant la liste de la droite LR et en damant le pion à l'ensemble des listes de gauche dont celle des mélenchonistes.

Sans atteindre les 16,28% des voix obtenus par la liste Cohn-Bendit en 2009, elle dépasse largement son score des européennes de 2014 (8,95%).

Une réussite personnelle pour la tête de liste Yannick Jadot, qui avait pris le risque de partir seul à la bataille en refusant la main tendue à gauche et en se posant en défenseur d'une écologie authentique face aux "opportunistes", adeptes selon lui du greenwashing (écoblanchiment).

Jamais le thème de la transition écologique n'a été aussi présent dans les programmes des européennes. Et la liste Loiseau pouvait se prévaloir du soutien de Daniel Cohn-Bendit et de la candidature de figures de l'écologie comme Pascal Canfin, l'ex-patron du WWF France, et l'eurodéputé Pascal Durand.