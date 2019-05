Européennes 2019 : l'analyse des résultats en Polynésie

Le 26/05/2019 à 17:45

POLITIQUE - Malgré un taux de participation toujours faible, les élections européennes ont toujours été considérées comme le tour de chauffe des principaux partis politiques du fenua. L’occasion de mesurer son niveau d’influence sur ses propres troupes et de jauger l’opposition.

Malgré une progression de +7,2%, le taux de participation aux Européennes reste le plus bas au fenua, tous scrutins confondus. Et malgré cela, le Tapura Huiraatira est actuellement le parti le plus influent de Polynésie, avec 43% des suffrages obtenus pour la liste de la République en Marche (LREM).