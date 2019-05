Et les Miss et Mister Raromatai 2019 sont...

Le 28/05/2019 à 15:49

BEAUTÉ - Les Raromatai ont élu leurs ambassadeurs de la beauté masculine et féminine ce week-end, place Toa Huri Nihi à Raiatea. Une élection pleine de charme, de suspens et d’ambiance.

14 candidats ont usé de leur charme pour tenter de décrocher les titres de Miss et Mister Raromatai 2019. En maillot de bain, en tenue de ville ou en tenue de soirée, les prétendants ont fait le show sur des airs latinos. Et à chaque passage, certains candidats se démarquaient plus des autres.



Huahine, Bora Bora, Tahaa et Raiatea étaient bien représentées. Plus de 2 000 personnes étaient là pour soutenir leur candidat. "Je trouve que c'était une excellente soirée : superbe chorégraphie, superbe musique, superbe ambiance... Et les Raromatai, c'est vraiment le meilleur public de Polynésie !" s'est réjouit Bruno Bataillon, organisateur de l'élection.