Erreur de dédouanement : l'amende du Terevau réduite

Le 05/06/2019 à 17:27

JUSTICE - Dans un communiqué publié ce mercredi, la direction du Terevau a indiqué avoir "pu signer une transaction avec les douanes, pour une amende d’un montant raisonnable sans mettre en péril [ses] activités".

Pour une erreur de dédouanement datant de 2012 et depuis régularisée, SNGV2 (la société quigère le Terevau) et Alfred Transit (son transitaire) risquaient solidairement une amende astronomique de plus d'un milliard de Fcfp. Nous vous expliquions tout ici Début avril, le gouvernement se voulait rassurant en déclarant ne pas vouloir mettre en difficulté une société à laquelle il vient d’accorder le bénéfice de la défiscalisation pour l’achat d’un nouveau navire. Ce mercredi 5 juin, la direction du Terevau a annoncé avoir "pu signer une transaction avec les douanes, pour une amende d’un montant raisonnable sans mettre en péril les activités du Terevau. Les dirigeants de notre Pays ainsi que le service des douanes ont compris l’importance des activités de la société pour notre fenua et nous ont permis de régler ce contentieux à l’amiable rapidement (...) Nous pouvons désormais nous consacrer pleinement à la préparation de l’arrivée du ferry Terevau Piti en 2020".