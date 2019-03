Épidémie de grippe : les dangers du surdosage du paracétamol

Le 07/03/2019 à 18:17

SANTÉ - À Paris, le paracétamol est de nouveau dans le collimateur des autorités sanitaires. L’agence nationale du médicament demande aux fabricants d’indiquer clairement sur les boites les dangers en cas de surdosage du paracétamol. Il ne faut pas prendre plus de 4 grammes par jour. Au-delà, cet antidouleur, l’un des plus utilisés dans le monde, devient toxique pour le foie et les reins.

Le paracétamol tout le monde l’a quasiment sur soi. "Partout où je vais, je prends du Doliprane. J'en mets dans mon sac. Dès que j'ai mal, j'en prends" nous dit une mamie. Peu coûteux et délivré sans ordonnance, le paracétamol est le médicament le plus consommé en Polynésie avec plus de 700 000 boites vendues par an. Potentiellement dangereux, cet antidouleur est obligatoirement vendu derrière le comptoir des pharmacie. Et ici, les pharmaciens répètent systématiquement le même message : pas plus de 4 grammes par jour.



En cette période d’épidémie de grippe, il faut savoir que le paracétamol entre dans la composition de 200 médicaments. Attention donc au surdosage. "On doit toujours lire la notice. Il faut savoir qu'un médicament ce n'est pas un bonbon. Il faut vraiment respecter les doses maximum" met en garde Olivier Grepin, pharmacien.